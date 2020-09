Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, Kuhmon kotihoidon työntekijällä myös positiivinen testitulos

Kuhmossa viime perjantaina ilmenneestä laajasta korona-altistuksesta on vahvistettu uusia tartuntoja, Kainuun sote kertoo. Perjantaihin mennessä on löytynyt yhteensä 24 tartuntaa, joista 22 on Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.