Koronatilanne pahenee Kainuussa: Tartuntamäärä nousi kuuteen, altistuneita useita kymmeniä – kaikki kunnat aloittavat kansalaismaskien jakamisen viimeistään maanantaina

Kainuun sote tiedotti perjantaina, että yksi altistuspaikoista on Tuupalan alakoulun puukoulun puoli. Siellä altistuneita on alle 10. Valtaosa altistustapauksista on tapahtunut siis muualla.

Lauantaihin mennessä melkein kaikki virukselle altistuneet on tavoitettu, ja heihin on oltu yhteydessä. Oireettomat altistuneet henkilöt on asetettu tartuntatautilain mukaiseen kotikaranteeniin ja oireiset on ohjattu koronatestiin.