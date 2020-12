Kaikkonen varoitti Ylellä Afganistanista: Eurooppaa uhkaavat pakolaisvirrat ja huumeet

Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää joukkojaan Afganistanissa tämän kuun puoliväliin mennessä 2 500 ihmiseen. Yhdysvaltojen on tarkoitus vetäytyä kokonaan Afganistanista toukokuussa.

– Tarkoituksena ja tavoitteena on ollut se, että tuo operaatio voisi päättyä lähitulevaisuudessa, jos rauhanneuvottelut etenevät. Mutta vielä ei ole varmuutta siitä, onko Afganistan ensi vuonna sellaisessa kunnossa, että sieltä voisi hyvällä omallatunnolla lähteä, Kaikkonen sanoi.

Yhdysvalloissa on vaihtumassa valta, ja uuden presidentin Joe Bidenin on tarkoitus astua virkaan tammikuussa, mikä voi Kaikkosen mukaan vaikuttaa Yhdysvaltojen linjauksiin.

– Näissä kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa pitäisi noudattaa periaatetta, että yhdessä sisään, yhdessä ulos. Jatkoa täytyy sitten koko porukan kesken pohtia, sillä Yhdysvaltojen rooli Afganistanissa on aivan keskeinen, hän sanoo.

– Bidenin valinta voi luoda tässä uusia mahdollisuuksia. On myös toivottavaa, että Yhdysvallat tulisivat erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, järjestöihin takaisin, mistä Trumpin kaudella irtisanouduttiin, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen kulttuuriväelle: Hävittäjähanketta valmistelleet parhaat asiantuntijat

Puolustusvoimien Hornet-hävittäjät ovat tulossa tiensä päähän 2030-luvulla. Hallituksen on määrä päättää Hornetien korvaajasta ensi vuonna. Hanke on kirjattu hallitusohjelmaan. Soraääniä hankkeesta on tullut kuitenkin myös hallituspuolueiden edustajilta. Kaikkonen toivoo, ettei hankkeella enää tehtäisi politiikkaa, vaan nyt ajateltaisiin "isänmaan etua".