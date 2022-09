Ennennäkemätön skandaali: Hakkeri julkaisi lähes sata pelivideota tulevasta GTA 6:sta – kehittäjä Rockstar "äärettömän pettynyt"

Grand Theft Auto -pelisarjan kuudennen osan kerrottiin alkuvuodesta olevan kehityksessä, mutta itse pelistä Rockstar ei ole paljastanut mitään yksityiskohtia. Tyypillisesti tietoa tämän luokan peleistä tihkuu kehittäjältä tippa kerrallaan, mutta nyt informaatiota on julkaistu kehittäjän kannalta karmeimmalla mahdollisella tavalla aivan poikkeuksellisen kokoluokan tietomurrossa.

Rockstar ja sen emoyhtiö Take-Two ovat sunnuntaista lähtien sammutelleet tulipaloja ympäri internetiä ja pyrkineet saamaan esimerkiksi YouTubeen ja muihin sosiaalisen median kanaviin levitetyt videot pois jakelusta. Urakka on kuitenkin valtaisa, sillä videot leviävät koko ajan yhä laajemman yleisön silmien eteen, ja monet jakavat niitä edelleen eteenpäin.

GTA 6 sijoittuu ainakin osittain Vice Cityyn

Vuonna 2008 julkaistu sarjan neljäs osa teki paluun New York Citya imitoivaan Liberty Cityyn, ja vuoden 2013 megajulkaisu GTA V palasi Los Angelesin mukaan mallinnettuun Los Santosiin. Sarjan kuudennen osan onkin arveltu sijoittuvan kuvitteelliseen Floridaan ja ennen kaikkea Miamin kaltaiseen Vice Cityyn, ja tuoreen vuodon perusteella tämä myös pitää paikkansa.

Vuodetuilla videoilla nähdään muun muassa metrovaunu, jonka kyljessä oleva teksti viittaa siihen, että kyseessä on Vice Cityn kaupungin metrojärjestelmä.

Valtaosa vuodetuista videoklipeistä on vain muutaman sekunnin mittaisia pätkiä, jotka on kuvattu pelin testiympäristöstä, ja ne on mahdollisesti tarkoitettu havainnollistamaan pelistä löydettyjä bugeja. Pelin kehitys käynnistyi Bloombergin mukaan vuonna 2014, ja ainakin osan vuodetuista videoista epäillään olevan vuodelta 2017.