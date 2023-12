Yksi näyttelijä kutkutti Anna-Maija Tuokon nauruhermoja läpi Onnelan viidennen kauden kuvausten: "Kun hän vain astui tilaan..."

– Mette havahtuu siihen, että hänkin haluaa ehkä tehdä jotain, eikä olla vain kotona lasten kanssa ja käydä lounailla. Hän perustaa parhaan ystävänsä kanssa kauneussalongin. Samaan aikaan Metellä on aviokriisi Markuksen kanssa, ja he käyvät terapeutilla, hän kertoo.

– Onnela on hyvän mielen sarja, jossa ei voi tapahtua oikeasti mitään pahaa. On hauskaa näytellä sellaista henkilöä, joka esittää asiat toisella tavalla kuin ne todellisuudessa ovat.

– Kaikki tilanteet, joita sarjassa on, ovat kutkuttavia ja on ilo tehdä tätä sarjaa, koska omalla hahmolla on kohtauksessa aina niin vahva tilanne ja suunta. Mette on tahtonainen, joka usein saa lopulta mitä haluaa, hän jatkaa.