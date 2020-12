"Kaikkea maalihiduista bussin kokoisiin satelliitteihin" – suomalaistutkijat kehittävät ratkaisuja koko ajan pahenevaan avaruuden romuongelmaan

Maata kiertävillä radoilla on ruuhkaa. Sen aiheuttaa radoilla kiertävä avaruusromu.

Euroopan avaruusjärjestö ESA arvioi viime vuonna, että maan kiertoradoilla on 700 000 yli yhden senttimetrin kokoista romukappaletta ja 170 miljoonaa yli millimetrin kokoista romuhiukkasta.

– Romu sisältää kaikkea maalihiduista bussin kokoisiin satelliitteihin, joihin ei enää saada yhteyttä. Avaruusromua on nyt tällä hetkellä yli 8000 tonnia ja jotkut radat ovat jo melkein käyttökelvottomia, selittää Helsingin yliopiston professori Minna Palmroth, joka johtaa Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikköä.

– Yksi pahimmista radoista on noin 750 metrin korkeudella oleva polaarirata, joka kulkee myös Suomen yli. Siellä on alueita, joissa romuongelma on jo niin paha, ettei sinne oikein voi laittaa uusia satelliitteja, professori jatkaa.