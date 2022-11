Ankara pettymys tutkijoille: Yhteys Aalto-yliopiston Foresail-1 -tiedesatelliittiin on menetetty

– Pieni toivo on olemassa. Meillä on edelleen pelastusyritykset käynnissä, mutta toivo alkaa olla tällä hetkellä hyvin heikko, toteaa Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks.

"Totuutta emme ehkä saa koskaan tietää"

– Meillä on teoria tai oikeastaan monta teoriaa, jotka ovat todennäköisiä, mutta varsinaista totuutta emme varmaan saa koskaan tietää. Meillä on epäilys, että siellä oli tietty ongelma sen kanssa, että radio otti liian paljon tehoja tietyssä vaiheessa ja tehojärjestelmä ei suostunut antamaan sitä tehoa, pohtii Praks.

– Tällä hetkellä se on romukappale, joka kiertää maapalloa. Sillä radalla sen elinikä on reilut 10 vuotta, jonka jälkeen se palaa ilmakehään ja palaa siellä poroksi, sanoo Praks.

Uusi satelliitti jo rakenteilla

– Tärkein oppi on se, että pitää testata vielä enemmän. Kyllä tälläkin satelliitilla oli pitkä testiohjelma, mutta me on keksitty jo useita uusia testejä, mitä pitäisi vielä huolellisemmin ja pidemmin tehdä, jotta me voitaisiin olla varmoja, että se uusi satelliitti toimii myös avaruudessa, arvioi Praks.