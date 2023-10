Kahvila voi olla ruoka-allergiselle pelottava paikka – puutteelliset merkinnät voivat uhata jopa henkeä

Katso yllä olevalta videolta, miten Helsingin rautatieasemalla sijaitsevassa Cafe Elielissä on huomioitu ruoka-allergiat ja koulutettu henkilökuntaa tietoisemmaksi allergioista.

Allergikko kokee itsensä hankalaksi asiakkaaksi

Ruoka-allergiaa esiintyy 5–8 prosentilla suomalaisista lapsista. Aikuisista noin 2–5 prosenttia saa ruoka-aineista allergiaoireita. Riski saada anafylaksia on 0,4 prosentilla väestöstä.

Huonot kokemukset tekevät varovaiseksi

Liiton tiedotteen mukaan kahvilassa käynti on pahimmillaan päättynyt allergiseen reaktioon ja jopa anafylaksiaan.

Anafylaksia on äkillinen ja henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio. Monella hengenvaarallinen kokemus on lisännyt varovaisuutta, ja osa on lopettanut kahviloissa käymisen kokonaan.