Kymmenet tuhannet kuntatyöntekijät menossa lakkoon eri puolilla Suomea – näin se näkyy kunkin kaupungin palveluissa

Lakon aikana perusopetus ja vammaisten lasten päivätoiminta on keskeytetty ja tiistaina 3.5.2022 ei ole koulua. Ensimmäisen lakkopäivän iltana arvioidaan, kuinka paljon kouluissa on työntekijöitä paikalla. Niissä kouluissa, joissa on riittävästi henkilöstöä, voidaan opetusta järjestää. Jos henkilöstöä on tarpeeksi paikalla, rehtorit kutsuvat oppilaita kouluun luokittain.