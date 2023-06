Kahovkan tulvavesi nostaa miinoja ja levittää tauteja, mutta Zelenskyi vakuuttaa vastahyökkäyksen etenevän suunnitellusti

– Myös moottoriöljyvuotoja on jo ilmeisesti ollut, Hakala sanoo.

Vaikutukset Ukrainan elinkeinoihin voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi maatalous voi kärsiä, sillä monet maatalousalueet ovat saaneet kasteluvetensä Kahovkan tekojärvestä. Keskiviikkoaamuna Ukrainan maatalousministeri arvioi , että 94 prosenttia Hersonin alueen maatiloista on jäänyt ilman kastelujärjestelmää.

40 000 ihmistä on vaarassa jäädä Kahovkan padon tulvan alle

Venäjä iskun takana

Huomenta Suomessa myös vieraillut kenraalimajuri evp, Kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri pitää selvänä, että Venäjä on padon tuhoutumisen takana.

– Tarvittaisiin kymmeniä ohjusiskuja, jotta patorakenteen saisi rikottua. Ei ole kuin yksi syyllinen. Pato on ollut Venäjän hallussa vuoden päivät, joten heillä on ollut aikaa valmistella tuhoa, Toveri sanoo.

Samaa on sanonut myös Ukrainan vesivoimayhtiön Ukrhydroenergon johtaja Ihor Syrota , jonka mukaan yhden ohjusiskun voima ei riittäisi Hersonissa koetun tuhon aiheuttamiseen.

– Voimala on rakennettu kestämään atomipommi. On selvää: räjähdys tapahtui aseman sisällä, Syrota kuvaili New York Timesin mukaan.