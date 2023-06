Pekka Haavisto Kahovkan padon räjäytyksestä: "Noin Päijänteen kokoinen alue lähtee liikkeelle – tuhon määrä voi olla aivan järkyttävä"

Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo MTV Uutisille, että patoihin kohdistuvilla mahdollisilla sotatoimilla tai räjäytyksillä on spekuloitu viime kuukausien aikana.

– Tämä oli järkyttävä uutinen, että pato on räjäytetty tai pommitettu. Tiedetään, että siellä alajuoksulla on ainakin 80 kylää ja kaupunkeja, jotka joutuvat veden valtaan, ja tarvitaan valtavia evakuointitoimenpiteitä ihmisten pelastamiseksi, Haavisto sanoo.

Haavisto muistuttaa myös, että tilanne on luonnon kannalta katastrofaalinen.

Padon tuhoutumisen ja sen myötä suuren vesimassan aiheuttamia vaikutuksia on vaikeaa arvioida ennakkoon.

Pekka Toveri: Kahovkan padon tuhoaminen on Venäjän vastaus Ukrainan vastahyökkäykseen – Tästä syystä tulva "ei romuta Ukrainan sotasuunnitelmia"

Venäjä ja Ukraina syyttävät toisiaan

CNN:n mukaan Ukrainan puolustusministeriö on sanonut Venäjän räjäyttäneen padon "paniikissa" hankaloittaakseen mahdollisesti pian alkavaa Ukrainan vastahyökkäystä.

– Ukrainalla on käsitys, että tämä on Venäjän tekemä toimenpide. Tätä nyt parhaillaan selvitetään. Tässä varmasti on erittäin tärkeää, että tekijät saadaan vastuuseen ja selville, Haavisto pohtii.