Kahden legendan tarina suomalaisessa koripallossa päättyy – Shawn Huff ja Petteri Koponen poistuvat näyttämöltä: "Ei silloin edes tajunnut"

– Se, että mulla on mahdollisuus kävellä pois tästä lajista omin ehdoin, tekee oloni etuoikeutetuksi, Huff kuvailee MTV Urheilulle.

– Ei silloin edes tajunnut, että me oltiin ihan alussa. Vasta raapaisemassa pintaa, Huff muistelee.

Seuraavien päivien aikana päätökseen tuleva matka saa Huffin katsomaan taaksepäin tunteikkaana. Susijengistä on hänen uransa aikana tullut arvoturnausten vakiokävijä.

– On mahtavaa nähdä, mitä me ollaan saavutettu. Mutta myös se, että me ollaan pystytty pitämään siitä kiinni ja pysymään näissä kisoissa, 38-vuotias konkari kertaa.