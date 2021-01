Kahden kokonaisen susilauman tappamiseen myönnettiin poikkeusluvat – luonnonsuojelijat hermostuivat

"Tilanne oli yhä akuutti"

– Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että jos vahinkoa aiheuttavasta laumasta poistetaan varsinkin yksittäisiä alfasusia, se voi aiheuttaa lisäongelmia.

Hän huomauttaa, että riistakeskus on tehnyt hakemuksista myös kielteisiä päätöksiä. Esimerkiksi viime viikkoina on hylätty Kuhmoon haettuja kaatolupia. Voimassa olevia poikkeuslupia on vain Inarissa, jossa voidaan kaataa yksi susi.