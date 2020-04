Kahdeksan lapsen äiti Anita on tallentanut perheen arkielämää kirjeiksi jo 25 vuoden ajan – teknologia muutti tekemisen täysin: "Kaikki löytyy teksteistä"

Huhtikuu 1997: Oltiin Esan kanssa ekaa kertaa neuvolassa 7.4., tämä terveydenhoitaja on vanhempi naisihminen ja tosi mukava. Sitä oli meille jo mainostettu etukäteen ja piti mainos paikkansa. Vauvan laskettu aika on 2.11. Sydänääniä yritettiin kuunnella, mutta ei sieltä vielä kuulunut mitään. Ensi kuun alussa varmaankin jo jotain kuuluu ja sit sen varmaan mekin tajuamme et mahassa asustaa pikku-ihminen.