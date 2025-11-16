Viranomaiset saivat eilen lauantaina iltapäivällä ilmoituksen kadonneesta 75-vuotiaasta naisesta, joka oli kadonnut Inarissa Kiilopäällä.
Lapin poliisilaitos tiedottaa, että kadonneen etsintään osallistui poliisin koirapartioita ja moottorikelkkapartioita.
Lisäksi vapaaehtoinen pelastuspalvelu osallistui etsintään runsaalla osallistujamäärällä ja kahdella koiralla. Myös pelastuslaitos ja rajavartiolaitos osallistuivat etsintään.
Etsintää kohdistettiin Kiilopään alueelle ja lähireiteille. Poliisi kertoo, että etsintä päätettiin tuloksettomana tänään illalla. Kadonneeseen on saatu yhteys viimeksi keskiviikkona.