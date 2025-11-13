Katoamiseen ei poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan epäillä liittyvän rikosta.

Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja Turussa viikonloppuna kadonneeksi ilmoitetusta miehestä.

Viimeisin havainto miehestä tehtiin Turun tuomiokirkon lähistöllä 9.marraskuuta aamuyöllä.

Poliisi on julkaissut kadonneen tuntomerkit. Hän on nelikymppinen, pituudeltaan noin 182 senttiä ja normaalivartaloinen.

Yllään hänellä oli katoamishetkellä mustat farkut, valkoiset kengät sekä harmaa hupullinen collegetakki, jonka päällä oli keltainen takki.

Havainnot tai muut tiedot tuntomerkkeihin sopivasta miehestä voi ilmoittaa Lounais-Suomen poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, soittamalla numeroon 0295 417 259 tai lähettämällä WhatsApp- tai tekstiviestin numeroon 050 411 7655.

Poliisi ei tämänhetkisten tietojen perusteella epäile katoamiseen liittyvän rikosta.