Poliisi pyytää yleisöltä apua Vantaan Korsossa kadonneen 11-vuotiaan tytön löytämiseksi. Poliisin mukaan tyttö on kadonnut noin kahden aikaan torstaina iltapäivällä.
Kadonnut 11-vuotias liikkuu todennäköisesti Korsossa tai lähialueilla.
Hän on noin 150 senttiä pitkä. Yllään hänellä on mustat ulkohousut ja pinkin sekä harmaan väriset kengät.
Poliisin mukaan kadonneella on lisäksi yllään joko oranssi toppatakki tai valkoinen sadetakki.
Kaikki havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon.