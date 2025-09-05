Käärijä paljastaa Vain elämää -jaksossa yllättävän suunnitelmansa

Käärijä valottaa Vain elämää -kauden jaksossa toiveita ja haaveita, joita hänellä on tulevaisuudelle.

Kahdeksan suomalaisartistia laittaa jälleen toistensa kappaleet uuteen uskoon, kun Vain elämää -ohjelman uusi kausi käynnistyy Nelosella perjantaina 5. syyskuuta. Kauden avausjaksossa tutustutaan ohjelman uusiin artisteihin ja seurataan heidän saapumistaan Hirvensalmen Satulinnaan.

Yksi uudella kaudella nähtävistä artisteista on vuoden 2023 Uuden Musiikin Kilpailun ja Euroviisujen myötä valtavaan suosioon noussut Käärijä, 31.

Käärijä valottaa avausjaksossa muun muassa toiveita ja haaveita, joita hänellä on tulevaisuudelle. Artisti kertoo toivovansa muun muassa sitä, että on tulevaisuudessa terve.

– Toivon, että olen terve, jotta voin ehkä joskus ostaa asunnon jostain ulkomailta ja muuttaa sinne, hän sanoo jaksossa.

Käärijä paljastaa, että on kehitellyt suunnitelman ulkomaille muuttamisen varalle.

– Perustan sinne ehkä jonkun kahvilan. Olen semmoinen pullantuoksuinen ukko speedot jalassa, hän heittää ja repeää nauruun.