Käärijä julkaisi auton rikkinäisestä ikkunasta kuvan – kaipaa apua: "Tunnistatko tätä kaveria?"

Käärijä kaipaa someseuraajiensa apua. Artisti julkaisi kuvan auton rikkinäisestä ikkunasta.

Artisti Käärijä, oikealta nimeltään Jere Pöyhönen kaipaa ihmisten apua sosiaalisessa mediassa. Käärijä julkaisi Instagramin tarinoissa viime yönä kaksi kuvaa, joissa ensimmäisessä näkyy henkilö, joka istuu kuskin paikalla. Toisessa otoksessa on puolestaan rikkinäinen auton ikkuna.

– Tunnistatko tätä kaveria? Murtautui Kärtsän autoon, artisti kirjoittaa Instagramin tarinoihin, jotka ovat nähtävissä niiden julkaisusta 24 tuntia.

Artisti ei tarkemmin selittänyt sosiaalisessa mediassa, mistä on kyse.

Käärijä on mukana tänä syksynä Vain Elämää -ohjelmassa. Käärijä paljasti Vain elämää -ohjelman lehdistötilaisuudessa tiistaina, että kieltäytyi aluksi useampaan otteeseen, kun häntä kysyttiin mukaan ohjelmaan. Syynä kieltäytymiselle oli hänen ja artistikollega Behmin tekemä sopimus.

– Meillä oli Behmin kanssa sopimus, että menisimme yhdessä. Minä sitten petin hänen luottamuksensa, Käärijä kertoi nauraen MTV Uutisille.

– Olimme molemmat tosissamme, että jos mennään, niin mennään yhdessä, mutta sitten avautui tiettyjä juttuja ja omat kelat siitä, mitä kohti uralla mennään. Minulta kysyttiin vielä kerran, että lähdetkö, ja sanoin, että lähden, jos saan Pelle Miljoonalta yhden tietyn biisin, mutta muuten en. Minä sitten sain sen, hän jatkoi.