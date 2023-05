Maria Veitola kertoo, kenen luokse ei menisi yökylään, vaikka pyydettäisiin: "En altistaisi ehdoin tahdoin itseäni"

– Esimerkiksi siihen, ettei päähenkilö ole koskaan aiemmin pessyt hampaitaan kenenkään kanssa, tai halua tehdä sitä julkisesti. Esimerkiksi Päivi Räsänen ja Pekka Haavisto . En ole tajunnut, että hampaidenpesu on monelle liian intiimi tapahtuma. Katsojiltakin tulee tästä palautetta. Hampaidenpesu on kuulemma kuvottavaa.

– Juu on. Julkisuuden henkilöilläkin on vakavia ja ikäviä persoonallisuushäiriöitä, jos tietäisin sellaisesta ennalta, en altistaisi ehdoin tahdoin itseäni. Sitten ihmiset, jotka on tehneet pahoja tekoja, eivätkä ole valmiita myöntämään niitä ja reflektoimaan, eivät ehkä ansaitse ohjelma-aikaa. Ja sitten on epäluotettavia kusipäitä, en jaksa sellaisiin käyttää aikaa, Veitola vastaa.