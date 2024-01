Kaapo Kakkoa ei ole nähty näissä merkeissä pitkään aikaan

Kakko on loukkaantumisensa jälkeen ollut sivussa 16 ottelusta ja on poissa myös 17:nnestä, Rangersin ottelusta Chicagoa vastaan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Viidettä kauttaan NHL:ssä pelaava Kakko on tällä kaudella tehnyt 20 ottelussaan tehot 2+1.