Mestiksen jumboseura konkurssiin

Mestiksessä pelaava Kajaanin Hokki on ilmoittanut hakeutuvansa konkurssiin seuran heikentyneen taloustilanteen vuoksi.

Hokki kertoo tiedotteessaan seuran taloudellisen tilanteent heikentyneen merkittävästi viime vuosina, eikä liiketoiminnan kannattavaksi saamiseen löydetty riittäviä toimenpiteitä. Konkurssipäätös syntyi lopulta perusteellisen selvityksen ja harkinnan jälkeen.

– On myös todettava, että Mestis- ja suomalainen huippukiekkoilu on kehittynyt merkittävästi viime vuosina ja siinä Hokki ei ole pysynyt mukana yrityksistä huolimatta. Tehtyjen selvitysten mukaan johtopäätöksenä on, ettei Kajaanissa ole saatavilla resursseja ja mahdollista pysyä mukana tässä kovassa kilpailussa sekä saada muiden saamaa etumatkaa kiinni, tiedotteessa kerrotaan.

– Toivottavasti Kajaanista löytyy tulevaisuudessa henkilöitä, jotka ovat valmiita perustamaan ja rahoittamaan uuden seuran, joka mahdollistaa edustusjääkiekon jatkumisen jollakin sarjatasolla. Tilanne on harmillinen myös siksi, että monelle kainuulaiselle juniorikiekkoilijalle unelma pelaamisesta Mestiksessä tai SM-Liigassa on nyt entistä kauempana. Eihän tässä auta kuin anteeksi pyytää epäonnistumista kaikilta kajaanilaisilta ja suomalaisilta jääkiekon ystäviltä, kun tässä ei onnistuttu, Hokin puheenjohtaja Olli-Pekka Hyryläinen harmittelee.

Hokki jäi käynnissä olevalla kaudella runkosarjassa viimeiseksi ja hävisi playout-sarjassa KeuPalle. Hokin oli määrä kohdata Suomi-sarjan voittanut Nokian Pyry Mestis-karsinnoissa, mutta nyt karsintoja ei pelata.

Jääkiekkoliiton liittohallitus päättää myöhemmin, onko Nokian Pyryllä mahdollisuutta hakea Mestis-paikkaa kaudeksi 2025-26.