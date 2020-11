Jyväskylässä kahden alaikäisen hengen vaatineesta rajusta kolarista uutta tietoa: "Moottoripyörä oli ohitellut juuri ennen tapahtumaa"

Turmassa kuoli kaksi alaikäistä miestä, kun he törmäsivät valottomalla moottoripyörällä auton kylkeen.

Poliisi on kuullut auton kuljettajaa, mutta ei kerro kuulustelun sisältöä.

– Molempien ajoneuvojen kuljettajia epäillään rikoksesta. Tämän tyyppisissä tapauksissa ei oteta ennakkoasennetta, että jompikumpi on osittain tai kokonaan syyllinen. Oikeusturvasyistä auton kuljettajaa kuullaan epäiltynä, tutkinnanjohtaja Olavi Saunamäki kertoo.

Lukuisia havaintoja

Silminnäkijöitä itse tapahtumaan ei auton kuljettajan lisäksi ollut. Poliisi on saanut kuitenkin lukuisia vinkkejä tapahtumasta ja kuullut todistajina havaintojen antajia.

Tutkinnanjohtaja ei arvioi mopon tarkkaa nopeutta törmäyshetkellä. Viikonloppuna poliisista arvioitiin, että törmäys on ollut raju.

– Alue on neljänkympin aluetta. Lausunnoissa on selvinnyt, että nopeus on ollut ainakin sen yli.