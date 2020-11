Kaksi nuorta kuoli Jyväskylässä: 17-vuotiaalla ei ollut ajo-oikeutta ilman valoja kaahanneeseen crossipyörään – autokuskia epäillään kuolemantuottamuksesta

Tutkinnassa on selvinnyt, että nuorten käyttämä crossimallinen moottoripyörä oli tilavuudelta 450-kuutioinen ja tieliikennekäyttöön rekisteröimätön. Pyörä oli sitä kuljettaneen nuoren miehen tai hänen lähiomaisensa omistuksessa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Olavi Saunamäki.

– Tuollainen 450-kuutioinen crossipyörä on yleensä tarkoitettu montuilla ajettavaksi, Saunamäki sanoo.

Turmapaikalla on valaistu tie, mutta pyörässä ei ollut ajovaloja.

Ei sivullisia silminnäkijöitä

Saman pyörän kyydissä olleet alaikäiset menehtyivät onnettomuuspaikalle. He käyttivät kypäriä, mutta ylinopeutta on tutkinnanjohtajan mukaan ollut reilusti. Alueella on neljänkympin rajoitus.