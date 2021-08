Hyvinkään kuolonkolarissa loukkaantuneet nuoret päässeet pois sairaalasta – poliisin paikkatutkinnassa varmistui yksi asia

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Lylykankaan mukaan poliisin paikkatutkinnassa on tähän mennessä varmistunut, että ulosajoon on vaikuttanut raju ylinopeus.

– Tie kaartuu onnettomuspaikalla oikealle. Auto on ajautunut vastaantulevien kaistan yli vasemmalle suojakaiteen läpi ojaan. Esitutkinta on kesken, mutta varmuudella on saatu selville, että auton tilannenopeus on ollut väärä, tutkinnanjohtaja kertoo.