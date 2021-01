Jyväskylässä jyllää kaksi poikkeuksellista tartuntaketjua, tämä niistä tiedetään – kuntosalipomo kertoo MTV Uutisille sairastuneensa itsekin

Kaupungissa on tällä viikolla todettu yli 200 koronavirustartuntaa ja karanteeniin on määrätty yli tuhat ihmistä.

Kaksi eri tartuntaketjua

Vaihto-opiskelijoiden bileistä iso rypäs

Lisää tartuntoja pelätään

– Tokihan he ovat olleet tekemisissä oman lähipiirinsä kanssa ja tartuntoja on syntynyt sitäkin kautta, mutta todella paljon tartuntoja joka tapauksessa on tullut jo ravintolassa. Tauti on siis levinnyt aggressiivisemmin kuin meidän kokemuksemme aiemmissa tapauksissa, Koivisto sanoo.