Alppihiihtosuuruus Lindsey Vonn oli lähellä voittaa jälleen maailmancupin kisan, mutta Saksan Emma Aicher oli kuitenkin 0,24 sekunnilla parempi lauantaisessa syöksykisassa St. Moritzissa.
Lue myös: Lindsey Vonn, 41, täräytti huiman tempun
Vonn, 41, voitti perjantaina St. Moritzin syöksyn ja otti ensimmäisen maailmancup-voittonsa sitten vuoden 2018. Vonn palasi viime vuonna kisarinteisiin kuuden vuoden tauolta, tähdäten tämän talven Milano-Cortinan olympialaisiin. Ura oli loppunut vuonna 2019 loukkaantumisen takia.
Suomen Rosa Pohjolainen kohensi lauantaina sijoitustaan perjantaista. Pohjolainen sijoittui 43:nneksi kun perjantain syöksyssä hän oli 51:s.