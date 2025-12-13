Alppihiihtosuuruus Lindsey Vonn oli lähellä voittaa jälleen maailmancupin kisan, mutta Saksan Emma Aicher oli kuitenkin 0,24 sekunnilla parempi lauantaisessa syöksykisassa St. Moritzissa.

Vonn, 41, voitti perjantaina St. Moritzin syöksyn ja otti ensimmäisen maailmancup-voittonsa sitten vuoden 2018. Vonn palasi viime vuonna kisarinteisiin kuuden vuoden tauolta, tähdäten tämän talven Milano-Cortinan olympialaisiin. Ura oli loppunut vuonna 2019 loukkaantumisen takia.



Suomen Rosa Pohjolainen kohensi lauantaina sijoitustaan perjantaista. Pohjolainen sijoittui 43:nneksi kun perjantain syöksyssä hän oli 51:s.