JYP-kannattajaryhmä solvasi rumin sanoin Hippos-valittajaa – tapauksesta selvityspyyntö

– Hurrikaanisydän on oma yksittäinen yhdistyksensä, mikä ei ole JYPin alaisuudessa. JYP kuitenkin tarjoaa Hurrikaanisydämelle varastotilat hallilta. Nyt tätä kyseistä tifoa on tehty hyvissä ajoin ennen peliä ja säilytetty hallilla Hurrikaanisydämen omassa varastotilassa. Isommista, kyseisen kokoisista tifoista pitäisi aina ilmoittaa seuralle. Nyt näin ei tehty, ja asiaan on puututtu. Vastaavia tifoja ei jatkossa tulla näkemään meidän peleissämme ilman erillistä hyväksyntää, Korpela sanoi lehdelle.