JVG-duo teki muutama vuosi sitten koskettavan eleen juuri rintasyöpädiagnoosin saaneelle Heidi Sohlbergille: "Se oli ikimuistoinen hetki"

Sohlberg on tuntenut JVG-duon jo vuosien ajan. Hän kertoi kokeneensa muutamia vuosia sitten ikimuistoisen hetken, kun rap-kaksikko omisti hänelle kappaleen tuhansien ja taas tuhansien Ruisrock-festivaalin juhlijoiden edessä.

– Olimme Ruisrockissa silloin, kun olin saanut noin 1,5 viikkoa aikaisemmin tietää, että sairastan rintasyöpää. JVG:n pojat omistivat minulle Etenee-biisin. Sanoivat, että tämä biisi on omistettu Heidille, että homma etenee. Se oli ikimuistoinen hetki, hän kertoi.

– He ovat niin ihania tyyppejä ja heillä on ihan järjettömän iso sydän. Minun mielestäni se näkyy täällä, kun katsoo tätä porukkaa, miten paljon täällä on heidän ystäviään, hän sanoi viittoen ympärilleen.