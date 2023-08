Juuso, 23, joutui odottamaan ambulanssia ankarissa vatsakivuissa yli tunnin – näin hätäkeskuslaitos perustelee viivettä

Autoa ei kuitenkaan kuulunut. Ensihoitaja soitti Huoviselle kello 2.49 ja kertoi, että he lähtevätkin matkaan vasta silloin. Ambulanssi oli perillä Huovisen mukaan Tervossa kello 3.30.

Ensihoitaja Huoviselle: Tällaista "katkosta" ei ole sattunut hänelle aiemmin

Huovinen on nyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa odottamassa jatkotutkimuksia, eikä hänellä ole hengenvaaraa.

Hän haluaisi kuitenkin tietää, mistä tällainen katkos voi johtua ja onko hätäkeskusilmoituksissa ollut joitain ongelmia. Hän on laittanut asiasta kyselyn myös Hätäkeskuslaitokseen.

Hätäkeskuslaitos: Hälytysajojen taustalla riskiarvio

– Riskinanalyysin tekemisen päätarkoitus on tehtävien luokittelu siten, että kyetään tunnistamaan kiireellisimmät tehtävät, kohdentamaan resurssit oikein ja rajaamaan pois tehtävät, joissa ei tarvita kiireellistä viranomaisapua, Nieminen selvittää sähköpostitse.

Esimerkiksi A-luokan tehtävä on korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna. Tämä on kiireellinen tehtävä, avuntarvitsija pyritään tavoittamaan heti ja ajo suoritetaan hälytysajona.