Juuse Saros häikäisi kovassa kiekkosateessa – "En voi sanoa tarpeeksi hyviä asioita hänestä"

– Tietysti on hauskaa, kun pudotuspelitaisto on niin tiukkaa. Jokaisella pisteellä on merkitystä. Se on jännittävää, mutta myös hauskaa. Meidän täytyy vain pysyä siinä mukana, Saros myhäili ottelun jälkeen Nashvillen sivuilla.