Kanadalaissivusto Sportsnet äityi listaamaan NHL-liigan "mielenkiintoisimmat" pelaajasopimukset jokaisen seuran osalta.

Mukana on suurtähtiä kuten Sidney Crosby ja Sergei Bobrovski – ja yksi suomalaisdiili.

Maalivahti Juuse Saroksen viime vuonna tekemä pitkä jatkosopimus on Sportsnetin arvion mukaan Nashville Predatorsin sopimuksista erityisen mielenkiintoinen.

– Saroksen keskimääräinen vuosipalkka 7,74 miljoonaa dollaria kuluttaa seuran palkkabudjettia aina kauden 2032–33 päättymiseen asti, mutta hänen jatkosopimuksensa osoitti myös, että Predatorsilla on all in -tyyli nyt, sivusto arvio.

Sportsnet analysoi, että Nashvillesta kesällä 2024 kaupattu maalivahti Jaroslav Askarov ei ole varsinaisesti loistanut San Josessa, mutta Saros ja Predatorskaan eivät ole suuresti juhlineet.

– Saroksen tilastot ovat olleet happamat kaksi viime vuotta: 2023–24 hän oli 46:s ja viime vuonna 47:s tilastossa, joka laskee maalipelastusodottamaa yli 20 ottelua kaudessa pelaavien maalivahtien osalta. Ja hänen torjuntaprosenttinsa laski alle 90:n ensimmäistä kertaa, Sportsnet hämmästelee Saroksen tilannetta.