Pittsburgh Penguinsin supertähti Sidney Crosby nousi seurahistorian tehokkaimmaksi pelaajaksi.

38-vuotias kanadalainen iski yön NHL-kierroksella maalin. Penguins murskasi Vancouverin 5–1.

Crosbylla on nyt kasassa 700 maalia, kun huomioon otetaan runkosarja- ja pudotuspelitilastot.

Crosby nousi samassa kokonaispistetilastossa nyt lukemiin 700+1196=1896. Hän ponkaisi Pittsburghin seurahistorian pisteykköseksi, taakse jäi legendaarinen Mario Lemieux.

Pelkän runkosarjan osalta Lemieux on vielä 28 pisteen päässä.

NHL:n kaikkien aikojen tilastossa Crosby on nyt sijalla seitsemän, siis runkosarja- ja pudotuspelipisteet huomioiden.

Crosbyn edellä oleva kuusikko on kivikova: Wayne Gretzky, Mark Messier, Jaromir Jagr, Gordie Howe, Ron Francis ja Steve Yzerman. Kaksi viimeistä Crosby ohittanee ilman loukkaantumisia vielä nykyisen sopimuksensa (kevääseen 2027) puitteissa, sillä kaksikkoon on matkaa 45 ja 44 pistettä.