Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Patrik Laineen loukkaantumisesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta keskiviikkona kanadalaismedia kertoi saaneensa päivityksen asiaan. Eikä välttämättä kovin rohkaisevaa sellaista.

NHL-kautensa heikosti aloittanut Laine on ollut poissa joukkueen peleistä viime ajat. Kanadalaismedian tiedoista voisi päätellä, ettei paluu kaukaloihin tapahdu ainakaan kovin nopeasti.

– Patrik Laineen alavartalovamma saattaa olla hieman vakavampi kuin kukaan on ajatellut. Seura ilmoitti, että Laine on pyytänyt (lääkäreiltä) toista mielipidettä (loukkaantumisestaan), kertoi muun muassa La Presse -lehti.

– Laineen tilannetta on pidetty päivä päivältä arvioitavana viime viikosta lähtien. Hän on ollut sivussa kahdesta viime pelistä ja luultavasti missaa myös neljä seuraavaa, sillä hän ei matkustanut joukkueen mukana vieraskiertueelle.

La Pressen toimittaja Katherine Harvey-Pinard arveli myös mahdollista selitystä toisen mielipiteen haulle.

– Kun pelaaja pyytää toista mielipidettä, ei ole tavatonta, että hän tekee sen välttääkseen joutumasta leikkaukseen. Seura ei ole kuitenkaan antanut mitään lisätietoja (vammasta).

Seuran touhuja tiiviisti seuraava Habs Fanatics -sivusto puolestaan maalaili, kuinka Canadiensin huolet kasvavat Laineen hakiessa tohtoreilta toista mielipidettä.