Huhut Juuse Saroksen ympärillä yltyvät, NHL-seurapomo tiukan valinnan edessä – "Saattaa oikeasti joutua harkitsemaan"

NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu perjantaina 8. maaliskuuta, minkä myötä siirtohuhut ovat lisääntyneet rapakon takana runsaasti. Yksi suomalaisittain mielenkiintoisimmista pelaajista siirtorajaa ajatellen on Nashville-vahti Saros, jonka nimeä on pyöritelty useiden eri medioiden siirtospekulaatioissa.

– Ainakin yksi seura on ollut todella kiinnostunut Saroksesta viime viikkoina, uskottavasti New Jersey Devils. Daily Faceoffin mukaan Predators on kertonut seuroille, että niin kauan kuin he ovat menossa pudotuspeleihin, Saros ei ole kaupan, Seravalli jatkaa.