NHL-jääkiekkoliigan Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapasta ei nähdä peleissä seuraavina viikkoina.

Muun muassa Sportsnet kertoi tiistaina, että Oilersin päävalmentajan Kris Knoblauchin mukaan Kapanen on sivussa useita viikkoja.

Kapanen, 29, jätti viikonloppuna ottelun kesken Detroitia vastaan loukkaantumisen takia. Tarkempaa tietoa vammasta ei ole.

Kapanen on tällä kaudella pelannut kuusi ottelua ja koonnut tehot 0+2. Jääaikaa on kertynyt reilu 12 minuuttia per peli.