Pittsburgh Penguinsilta raaka ratkaisu NHL-ykkösvahtinsa kanssa

NHL-jääkiekkoliigassa tällä kaudella epätasaisesti pelannut Pittsburgh Penguins teki keskiviikkona mielenkiintoisen ratkaisun. Seuran viime vuosien ykkösmaalivahti Tristan Jarry on tarjolla muille seuroille Penguinsin asetettua 29-vuotiaan vahdin waiver-siirtolistalle. Asiasta kertoi NHL sivuillaan.

Jarry pelaa toista kauttaan viisivuotisesta ja lähes 27 miljoonan dollarin arvoisesta sopimuksestaan. Tällä kaudella hänellä on kahdeksan voittoa 22 pelistään, ja hän on hävinnyt viisi viime otteluaan. Torjuntaprosentti hänellä on 88,6 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,31. Lukemat kalpenevat uratilastoihin verratessa: 91,0 ja 2,75.

Penguins on tällä kaudella koonnut 44 pistettä 46 pelistään ja on tasaisessa itälohkossa 13. sijalla eli neljänneksi viimeisenä.