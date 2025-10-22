Florida Panthersin onnistui katkaista neljän ottelun mittaiseksi venähtänyt tappioputkensa, kun floridalaisseura haki 4–3-vierasvoiton Boston Bruinsista.
Ottelun onnistujiin lukeutui Eetu Luostarinen, joka viimeisteli Floridalle päätöserän puolivälissä 3–2-osuman. Maali oli Luostarisen ensimmäinen tällä kaudella.
Suomalaishyökkääjä Anton Lundellille kirjattiin vuorostaan syöttöpiste Mackie Samoskevichin avausosumasta.
Voittomaalista ja loppulukemista vastasi Carter Verhaeghe, joka iski maalin viimeisellä peliminuutilla.
Bostonin suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo seurasi ottelun vaihtopenkiltä. Vahtivuorossa kotiottelussa oli Jeremy Swayman.
Ottelussa nähtiin erittäin tunteikas hetki, kun Boston järjesti entiseen kotihalliinsa palanneelle Brad Marchandille kunnianosoituksen. Marchand siirtyi Floridaan viime kevään siirtorajan viime metreillä.