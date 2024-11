Juniori Suurmestari -kilpailija Taisto, 12, kertoo, miten päätyi mukaan ohjelmaan: "Siitä syntyi pienimuotoinen juhla perheeni kanssa"

12-vuotias Taisto on yksi Juniori Suurmestari -kilpailijoista.

Suurmestari-ohjelma saa juniori-version, jossa hullunkurisia, suurmestari Jaakko Saariluoman laatimia ja Pilvi Hämäläisen tuomaroimia tehtäviä pääsevät suorittamaan lapset. Juniori Suurmestari -ohjelmassa kilpailee viisi lasta, joista yksi on Taisto, 12.

Taisto kertoo MTV Uutisille, että kuuli Juniori Suurmestarin kilpailijahausta alun perin äidiltään, toimittaja-juontaja Maria Veitolalta.

– Rakas äitini sanoi, että Juniori Suurmestariin on tullut hakuilmoitukset, ja sitten minä hain sinne. Laitoimme hakemuksen silloin, kun haku oli ollut auki jo jonkin aikaa. Sen jälkeen pääsin koekuvauksiin, ja jossain kohtaa saimme ilmoituksen, että olen päässyt Juniori Suurmestariin. Siitä syntyi pienimuotoinen juhla perheeni kanssa, ja nyt olemme täällä, Taisto kertaa.

Suurmestari-ohjelma oli Taistolle tuttu entuudestaan. Hän kertoo, että on katsonut ohjelman tavallisen version kaikki kaudet. Taiston mielestä ohjelma on kiinnostava erityisesti sen vuoksi, että sen idea on hauska ja poikkeaa muista viihdeohjelmista.

– Tämä on aina kiinnostanut. Heitin ehkä noin kolme vuotta sitten, että olisipa Juniori Suurmestari -ohjelma. Myöhemmin se on sitten tapahtunut ja tullut toteen, hän sanoo.

Ohjelman kuvaukset ovat Taiston mukaan sujuneet hyvin. Hän kertoo, että television tekeminen on ollut todella kiva kokemus, jonka kautta hän on saanut uusia kavereitakin. Taisto veikkaa, että voisi mahdollisesti jatkossakin haluta tehdä televisio-ohjelmia.

Taiston mielestä Juniori Suurmestari -kokemuksessa haastavinta on ollut tehtävien suorittaminen.

– Pitää kuitenkin tehdä niin, että omat keksinnöt eivät ole tylsiä, vaan niiden täytyy olla hauskoja, ja sitten täytyy keksiä hauskuuden lisäksi myös se, miten tehtävän saa tehtyä järkevästi.

Taisto paljastaa, että hän turvautuikin toisinaan juttelemaan, ehdottamaan ja jopa väittämään, jotta saisi suorituksistaan enemmän pisteitä.

– Joskus sain miinuspisteitä ja joskus plussapisteitä, hän kertoo.

Taistolla ei ole aavistusta siitä, miten esimerkiksi hänen koulukaverinsa tulevat reagoimaan hänen Juniori Suurmestari -taipaleeseensa. Hän toteaa, ettei ehkä haluakaan tietää etukäteen.

– Jos tietäisin, niin odottaisin sitä, tai sitten en odottaisi. On ehkä parempi vain suoraan nähdä se, hän tuumaa.