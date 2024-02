Joonas Nordman nimeää mahdolliset heikkoutensa Suurmestari-tehtävien suhteen: "Kuinkas pitkä lähetys tämä on?"

Suurmestari Jaakko Saariluoma kutsuu jälleen kilpailijat outojen ja hauskojen tehtävien äärelle, kun Venla-palkittu Suurmestari -ohjelma palaa televisioruutuihin jo 5. tuotantokauden merkeissä. Uudella kaudella on mukana neljä vakiokilpailijaa, joista yksi on näyttelijä-koomikko Joonas Nordman .

– Nämä yhdessä vaikuttivat myöntävään vastaukseeni. Toki myös se, että ohjelma on loistava, olen katsonut aiempia kausia. Oli hauskaa lähteä mukaan, hän kertoi MTV Uutisille ohjelman kuvauksissa alkusyksyllä 2023.

– Yleensä aina ennen tehtävää on odottava ja innostunut fiilis, ja aika usein tehtävän jälkeen pettymyksen, harmistuksen ja itseinhon sekamelska. On toki tullut muutamia onnistumisiakin, hän kertoi.

Tehtävien kannalta Nordman nimeää vahvuudekseen sen, että hän on hyvä ajamaan autoa. Hän kertookin, että on hypännyt auton rattiin aina silloin, kun se on ollut tehtävää suoritettaessa mahdollista.