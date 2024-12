11-vuotias Ellen on yksi Juniori Suurmestari -kilpailijoista.

Suurmestari-ohjelman juniori-versiossa hullunkurisia, suurmestari Jaakko Saariluoman laatimia tehtäviä pääsevät suorittamaan lapset. Juniori Suurmestari -ohjelmassa kilpailee viisi lasta, joista yksi on Ellen, 11.

Ellen kertoo MTV Uutisille, että on katsonut Suurmestari-ohjelman kaikki jaksot. Hänen äitinsä oli huomannut, että ohjelman juniori-versioon haetaan kilpailijoita, ja Ellen oli oitis ilmoittanut haluavansa mukaan.

Ellen pitää Suurmestari-ohjelmassa erityisesti tehtävistä sekä niistä syntyvästä huumorista kaikkine keskusteluineen ja väittelyineen. Hän kertoo, että kuvaukset sujuivat hienosti.

– On ollut ihan samanlaista kuin telkkarissa. On ollut ihan hassua, kun on itse mukana ja päässyt samaan tuoliin, jossa joku muu on istunut, kun olen katsonut ohjelmaa telkkarista. Tuntuu tosi siistiltä ja hyvältä. On tosi kiitollinen olo, hän iloitsee.

Juniori Suurmestari -kilpailija Ellen harrastaa taekwondoa.

Ellenin mukaan Juniori Suurmestari -kilpailijoiden välillä on vallinnut alusta asti todella hyvä yhteishenki. Hän kertoo, että on ystävystynyt kaikkien kilpakumppaniensa kanssa.

– Kaikki ovat tosi samanlaisia. Sellaisia sosiaalisia, ei ujoja.

Juniori Suurmestari -ohjelma on Ellenin ensikosketus television tekemiseen. Hän kertoo, että oman itsen näkeminen tv-ruudussa on ollut jännittävää.

Ohjelman tekemisessä parasta on Ellenin mielestä ollut erityisesti tehtävien tekeminen sekä uudet kaverit. Naurulta ei ole säästytty.