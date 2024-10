Suurmestarin juniori-versiossa kisaavat lapset – tutustu kauteen

Suurmestari Jaakko Saariluoman on laatimia tehtäviä Juniori Suurmestarissa tekevät lapset tuomari Pilvi Hämäläisen valvovan silmän alla. Ohjelman perusidea on sama kuin aikuisillakin: lapset kilpailevat Suurmestarin laatimissa älyä, taitoa ja nokkeluutta vaativissa tehtävissä.

– Olen erityisen iloinen siitä, että saimme lapset mukaan ohjelmaan. Olen Suurmestarina nähnyt monenlaista, mutta lapsikilpailijoiden varaukseton into ja ilo yhdistettynä nokkelaan, monitasoiseen ja ennalta-arvaamattomaan ajatteluun osasi yllättää jopa minut, Saariluoma sanoo tiedotteessa

Tutustu kisaajiin:

ELMO, 13 Sanavalmis Elmo on musiikkiluokalla ja harrastaa sähkökitaran soittoa ja jalkapalloa. Isona Elmo haluaisi olla rikas ja kuuluisa. Hän on seurannut Suurmestari-ohjelmaa jo pitkään, ja pääsee nyt viimein itse irti ohjelmassa. Elmo lähtee suorittamaan Suurmestarin tehtäviä suurella itseluottamuksella, eikä pelkää haastaa itse Suurmestariakaan. Mitä siitä syntyy, kun kartanolla Pilviä ei näy missään ja Elmo lähtee luomaan Suurmestari-aiheista videota, se selviää kauden aikana!

ELLEN, 11

Kekseliäs Ellen harrastaa taekwondoa. Ellen on hyvin sosiaalinen, ja tykkää pelata pelejä kavereiden kanssa ja piirtää. Isona hän haluaisi olla näyttelijä, malli tai kampaaja. Ellenin mielestä Suurmestarin tehtävien tekeminen kartanolla oli jännittävää ja hauskaa. Suorituksissaan hän hakee rohkeita ratkaisuja ja on myös valmis puolustamaan niitä itse Suurmestarille studiolla. Myös mielikuvitus on Ellenillä hyvin käytössä, oli sitten kyse Suurmestari-aiheisen videon tekemisestä tai Pilvin lassoamisesta.