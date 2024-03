Yksi ajatus seurasi Eero Ritalaa iltaisin sänkyyn Suurmestari-kuvausten ollessa käynnissä

Suurmestari Jaakko Saariluoma kutsuu jälleen kilpailijat outojen ja hauskojen tehtävien äärelle, kun Venla-palkittu Suurmestari -ohjelma palaa televisioruutuihin jo 5. tuotantokauden merkeissä. Uudella kaudella on mukana neljä vakiokilpailijaa, joista yksi on näyttelijä Eero Ritala .

Ritala kertoi MTV Uutisille ohjelman kuvauksissa alkusyksyllä 2023, että häntä on aiemminkin pyydetty mukaan Suurmestariin. Aikataululliset syyt estivät näyttelijää osallistumasta ohjemaan aiemmin, mutta nyt aika oli otollinen ja Ritala päätti heittäytyä mukaan kisaan.

– Tämähän on paras formaatti koskaan, koska joku on rakentanut ja luonut puitteet aivan älyttömille tehtäville, joissa on paljon tulkinnanvaraa. Itsehän rakastan pelaamista ja leikkimistä ja saan tästä vielä rahaa. Miksi en lähtisi? hän perusteli päätöstään osallistua ohjelmaan.