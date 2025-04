Sonja Kailassaari arvioi Suurmestari-kilpakumppaneitaan: "Iina on kuitenkin Mikko Kuustosen tytär, se on jo aika kova"

Sonja Kailassaari nähdään vakiokilpailijana Suurmestari-ohjelman uudella kaudella.

Suurmestari palaa ruutuun kuudennen tuotantokauden jaksoin sunnuntaina 27. huhtikuuta. Ohjelmassa kilpailijat suorittavat suurmestari Jaakko Saariluoman laatimia hullunkurisia tehtäviä. Tehtäväsuorituksia valvoo tarkalla silmällä tuomari Pilvi Hämäläinen.

Yksi uuden Suurmestari-kauden vakiokilpailijoista on juontaja Sonja Kailassaari. Hän kertoo MTV Uutisille, että on aina rakastanut kyseistä ohjelmaa.

– Tämä on sellainen, että milloin tahansa katsoo, niin pystyy hyppäämään (mukaan). On ihanaa istua sohvalla ja miettiä, että "En tekisi tuota noin, vaan tekisin näin", hän sanoo.

– Ja sitten, kun olet itse siinä tilanteessa, niin pohdit, että mitenköhän minä tämän teen. Sitä on helppo istua sohvalla, katsoa tätä ohjelmaa ja sanoa, että tekisin tehtävän tietyllä tavalla, hän jatkaa.

Suurmestari Jaakko Saariluoma, tuomari Pilvi Hämäläinen sekä vakiokilpailijat Sonja Kailassaari, Elias Salonen, Kari Hietalahti ja Iina Kuustonen.

Kailassaari kokee ohjelman kannalta yhdeksi vahvuudekseen sen, ettei hän toisinaan mieti liikoja. Liiallinen analysoiminen saattaa hänen mukaansa tehdä liian tietoiseksi erilaisista vaihtoehdoista, joita tehtävän suorittamiseen on.

– Mutta välillä tulee myös hetkiä, joissa mikään ei toimi. Se ei kyllä ole mikään vahvuus, vaan enemmänkin heikkous, hän pohtii.

Juontajalle kaikkein mieluisin Suurmestari-tehtävä olisi sellainen, jossa hän voisi vaihtaa paikkoja tuomari Pilvi Hämäläisen kanssa.

– Katsoisin, miten Pilvi selviää näissä asioissa, ja itse tuomaroisin. Se olisi ihannetehtävä.

Sen sijaan hirvein tehtävä, jonka Kailassaari voisi kuvitella, olisi sellainen, jota suorittaessa pitäisi olla alasti.

Uudella Suurmestari-kaudella Kailassaaren vakiokilpakumppaneita ovat Elias Salonen, Kari "Hissu" Hietalahti ja Iina Kuustonen. Juontajan mukaan kaikki kilpakumppanit ovat hänelle kovia vastustajia.

– Heillä kaikilla on omat vahvuutensa. Iina on kuitenkin Mikko Kuustosen tytär, se on jo aika kova. Hissulla on tietynlainen tapa ajatella. En tiedä, onko se iän myötä tullut asia. Eliaksella on sellaista nuorta energiaa. On pelottaa, kun ei tiedä, mihin suuntaan se menee. Sanoisin, että kaikki ovat tasapuolisesti pelottavia.

Suurmestari alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 27.4. klo 20. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.