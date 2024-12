Elmo, 13, on yksi Juniori Suurmestari -kisaajista.

Suurmestari-ohjelman juniori-versiossa hullunkurisia, suurmestari Jaakko Saariluoman laatimia tehtäviä pääsevät suorittamaan lapset. Juniori Suurmestari -ohjelmassa kilpailee viisi lasta, joista yksi on Elmo, 13.

Elmo kertoo MTV Uutisille, että päätyi lähettämään ohjelmaan hakemuksen hänen serkkunsa huomattua, että Juniori Suurmestariin haetaan kilpailijoita. Ohjelma oli hänelle tuttu entuudestaan.

– Veikkaan, että kaikki meistä ovat katsoneet ohjelman aikuisten versiota, hän pohtii.

Elmo halusi hakea mukaan ohjelmaan juuri siinä suoritettavien tehtävien takia.

– Kun katsoo kotona ja miettii, että minä olisin kyllä tehnyt tuon paremmin, hän valottaa motiiviaan.

Juniori Suurmestari -kisaaja Elmo harrastaa sähkökitaran soittoa ja jalkapalloa. Hän paljastaa, ettei harrastuksissa opituista taidoista kuitenkaan ole ollut liiemmin hyötyä Juniori Suurmestari -kuvauksissa.

Elmon mukaan hänen tuntemuksensa vaihtelivat ääripäästä toiseen, kun kilpailijoiden suorituksia katsottiin jälkikäteen studiossa.

– Joissain tehtävissä olin oikein ylpeä itsestäni, että edes Albert Einstein ei olisi keksinyt samaa. Joitain katsoin myötähäpeällä, että mitä olen tehnyt, hän naurahtaa.

Elmosta on ollut hauskaa tutustua ohjelman muihin kilpailijoihin. Hän sanoo heistä muodostuneen kiva ryhmä.

Myös suurmestari Jaakko Saariluomaan ja tuomari Pilvi Hämäläiseen tutustuminen on ollut Elmon mielestä mukavaa.

– Jaskahan on ihan samanlainen kuin ohjelmassa, karismaattinen ja hauska tyyppi. Hänen kanssaan on mukavaa olla, hän sanoo.

– Pilvi on yllättänyt aika paljon. Sen kanssa on tosi kiva olla, ja hän ei ole yhtään sellainen kuin hän on ohjelmassa. Ohjelmassa hän saattaa olla vähän tylyn ja tunteettoman näköinen, mutta hän on oikeasti ihan järjettömän mukava ihminen, hän jatkaa.