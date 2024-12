11-vuotias Maija on yksi Juniori Suurmestari -kilpailijoista.

Suurmestari-ohjelman juniori-versiossa hullunkurisia, suurmestari Jaakko Saariluoman laatimia tehtäviä pääsevät suorittamaan lapset. Juniori Suurmestari -ohjelmassa kilpailee viisi lasta, joista yksi on Maija, 11.

Maija kertoo MTV Uutisille innostuneensa hakemaan mukaan Juniori Suurmestariin, kun hänen perheenjäsenensä törmäsi ohjelman hakulomakkeeseen.

– Sitten minä vain pääsin tänne, hän kertaa matkaansa ohjelmaan.

Jalkapalloa harrastava Maija on yksi Juniori Suurmestari -kilpailijoista.

Suumestari-ohjelma oli Maijalle entuudestaan tuttu. Hän kuuluu sen vakiokatsojiin.

– Katsomme perheeni kanssa tosi paljon ohjelmia yhdessä, ja olemme katsoneet tätä aina, hän kertoo.

Maijan mielestä hän on suoriutunut Juniori Suurmestari -kuvauksista hyvin. Kokemus on ollut hänen mielestään hauska, ja hän kertoo, että on saanut kuvauksissa uusia ystäviä.

– On ollut pitkiä päiviä, mutta aika on mennyt tosi nopeasti, kun täällä on ollut niin kivaa, hän sanoo.

Kaikkein haastavinta Juniori Suurmestari -kuvauksissa on Maijan mukaan ollut pokan pitäminen. Hän meinaa kertomansa mukaan purskahtaa aina nauruun.

Maijan mukaan suurmestari Jaakko Saariluoma sekä tuomari Pilvi Hämäläinen ovat olleet tosi hauskoja tyyppejä.

– Molemmat ovat tosi mukavia, hauskoja ja juttelevia.