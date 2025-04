Kari Hietalahti paljastaa, millainen Suurmestari-tehtävä olisi hänelle epämieluisin: "Muistuttaa monesta asiasta, mitä olen aikoinaan tehnyt hölmösti"

Kari "Hissu" Hietalahti nähdään vakiokilpailijana Suurmestarin uudella kaudella.

Suurmestari-ohjelma palaa ruutuun kuudennen tuotantokauden jaksoin sunnuntaina 27. huhtikuuta. Ohjelmassa kilpailijat suorittavat suurmestari Jaakko Saariluoman laatimia tehtäviä. Tehtäväsuorituksia valvoo tarkalla silmällä tuomari Pilvi Hämäläinen.

Yksi uuden Suurmestari-kauden vakiokilpailijoista on näyttelijä Kari "Hissu" Hietalahti. Hän kertoo MTV Uutisille, että on aiemmin katsonut Suurmestaria ja pitää ohjelmaa hyvin hauskana.

– Olen myös kuullut kavereiltani, jotka ovat olleet tässä ohjelmassa, että tämä on todella hauska. Ja se on kyllä pitänyt paikkansa. Tätä on tosi hauskaa tehdä, hän sanoo.

Uudella Suurmestari-kaudella Hietalahden vakiokilpakumppaneina nähdään Elias Salonen, Sonja Kailassaari ja Iina Kuustonen. Heistä kovimmaksi kilpakumppanikseen Hietalahti nimeää Salosen.

– Elias on aika hyvä. Hän on sellainen nuori hupsu. Hän on ollut tosi paha vastus, hän pohtii.

Suurmestari Jaakko Saariluoma, tuomari Pilvi Hämäläinen sekä vakiokilpailijat Sonja Kailassaari, Elias Salonen, Kari Hietalahti ja Iina Kuustonen.

Hietalahti uskoo, että pärjäisi parhaiten sellaisessa Suurmestari-tehtävässä, jossa pitäisi heittää keihästä. Hän ei kuitenkaan osaa sen tarkemmin nimetä yhtä asiaa, joka on hänen suurin vahvuutensa ohjelmassa.

Päin vastoin näyttelijästä tuntuu, ettei vahvuuksia oikein tahdo olla.

– Ainakaan minusta ei ole vielä löytynyt sellaista, missä olisin ollut tosi hyvä. Ja sehän riippuu siitä, miten herra Suurmestari näkee suoritukset, hän pohtii.

Sen sijaan näyttelijä kokee erityisen haastavina sellaiset tehtävät, joiden tehtävänanto on moniselitteinen.

– Minulla ei välillä vaan mene jakeluun mikään. Unohdan täysin, mitä piti tehdä, hän sanoo.

Suurmestari-ohjelmassa on kautta sen historian nähty mitä erikoisempia ja hullukurisempia tehtäviä. Hietalahdelle kenties epämukavin tehtävä olisi sellainen, johon liittyisi improvisaatiota.

– Se muistuttaa niin monesta asiasta, mitä olen aikoinaan tehnyt hölmösti.

Hietalahdella on mielessään keino, jonka turvin hän saattaa tarpeen tullen yrittää pehmitellä suurmestaria.

– Pitää yrittää selittää se oma paskuus jollain tavalla. Pitää olla kohtelias ja mielistellä ihan hemmetisti. Missään nimessä ei saa lähteä haukkumaan esimerkiksi hänen olemassaoloaan tai ulkomuotoaan, näyttelijä veistelee.

Suurmestari alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 27.4. klo 20. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.