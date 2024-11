10-vuotias Siru kilpailee Juniori Suurmestari -ohjelmassa.

Suurmestari-ohjelma saa juniori-version, jossa hullunkurisia, suurmestari Jaakko Saariluoman laatimia tehtäviä pääsevät suorittamaan lapset. Juniori Suurmestari -ohjelmassa kilpailee viisi lasta, joista yksi on Siru, 10.

Suurmestari-ohjelma ei ollut Sirulle entuudestaan vieras, päin vastoin. Hän kertoo, että on katsonut ohjelman kaikki aiemmat tuotantokaudet. Siru ei kuitenkaan laatinut etukäteen toimintasuunnitelmaa Juniori Suurmestari -kuvauksia varten.

– Se lähti lonkalta, mitä ikinä sitten tekikään, hän sanoo.

Cheerleadingiä harrastava Siru on yksi Juniori Suurmestari -kilpailijoista.

Siru ei vielä paljasta, millaisia tehtäviä hän on ohjelman kuvauksissa päässyt suorittamaan. Hän kuitenkin kertoo, että on päässyt tekemään ohjelmassa "vähän kaikennäköistä". Yllättävää on hänen mielestään ollut melkolailla kaikki.

– Esimerkisi kartanolla yksi vaja oli aika pieni, vaikka se näytti aika isolta, hän kertoo.

Siru sanoo, että on päässyt tekemään ohjelman puitteissa rohkeitakin juttuja. Yksi niistä liittyy itsensä ylittämiseen

– Se, että ylipäätään uskalsin tulla tänne, oli aika rohkeaa. Ei minua edes jännittänyt niin paljon... Vaikka aika paljon jännitti, hän kertoo.

Juniori Suurmestari -ohjelmassa mukana oleminen on tuntunut Sirusta upealta ja ainutlaatuiselta. Hän toteaa, ettei vastaavaa pääse ihan joka päivä tekemään. Siru ajatteleekin, että voisi mahdollisesti jatkossakin olla halukas esiintymään televisiossa.

Siru kertoo, että on saanut Juniori Suurmestari -ohjelman kautta paljon uusia kavereita. Myös suurmestari Jaakko Saariluoman ja tuomari Pilvi Hämäläisen kanssa on Sirun mukaan mennyt tosi hyvin.

Kaikkein parasta Juniori Suurmestari -ohjelmassa on Sirun mielestä ollut huumori.

– Jaskakin osaa heittää hyvää läppää, ja kaikki kisailijatkin tarttuvat niihin juttuihin ja yrittävät vängätä itselleen pisteitä ja heittävät vitsejä, hän kertoo hymyillen.