MTV Uutisten rikostoimittajat kertovat, miten rikollisuuden kenttä Suomessa on muuttunut.

MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen on seurannut työssään suomalaista rikoskenttää aina 1990-luvulta saakka.

Myös MTV Uutisten rikostoimituksen päälliköllä Tiia Palménilla on takanaan lähes 20-vuotinen ura rikostoimittajana.

Huomenta Suomessa he kertoivat, että viimeisten vuosikymmenten aikana se, millaista rikollisuutta Suomessa on, on muuttunut merkittävästi. Samalla myös median painottuminen yhä enemmän digipainotteiseksi, on muokannut toimittajien toimintakenttää valtavasti.

– Nykyään rikoksista uutisoidaan paljon enemmän kuin 2006, kun olen itse aloittanut rikoksista uutisoinnin. Rikollisiakin haastatellaan toisinaan nykyään, aikaisemmin ehkä ei, Palmén kertoo.

– Kaikenlaista niin sanottua valeuutista ja huhua liikkuu paljon. Rikostoimittajan pitää pystyä blokkaamaan täydelliset huhut ja leikata niiltä siivet, Lehtinen jatkaa.

Rikoksentekijöissä ja rikoksissa merkittävä muutos

Rikostoimittajat kertovat, että niin rikosten tekijät kuin tehdyt rikokset ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana.

– Ulkomaalaistaustaisten osuus rikoksentekijöinä on kasvanut aika paljon Suomessa, Palmén sanoo.

Lehtinen puolestaan kertoo, että siinä missä 1990-lukua värittivät pankkiryöstöt ja talousrikokset, näkyy rikoksissa tänä päivänä väkivalta.

– On puhuttu paljon nuorten väkivaltarikoksista, raa`asta, julmasta väkivallasta, jota ei lähestulkoonkaan samalla tavalla ollut vielä 90-luvulla kuin millaisena se näyttäytyy tänä päivänä.