Nuorten kanssa työskentelevä vertaisohjaaja: "Yhä nuoremmat käyttävät puukkoa aseina – on ollut konepistooleja 17-vuotiailla"

– Itsekin olen paljon tehnyt väkivaltarikoksia elämässäni ja kaikkiin niihin on jollain tapaa liittynyt päihteet. Kyllä se vaan on madaltava seikka rikollisuuteen.

Puukot ja ampuma-aseet kovassa käytössä

– Nykyään yhä nuoremmat käyttävät puukkoa ja ampuma-aseita. On ollut konepistooleja 17-vuotiailla ihmisillä. En tiedä. Ilmeisesti kaikkien saatavuus on lisääntynyt.

Vertaisohjaaja näkee työssään, miten jo pelkästään puhuminen ja kokemusten jakaminen voi auttaa. On tärkeää, että on henkilö, jolle voi puhua turvallisesti. Kaski uskoo, että nuorten on helpompi puhua ihmiselle, jolla on sama kokemuspohja.